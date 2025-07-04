İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir çocuk, seyir halindeki ticari aracın arkasına tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Arnavutköy'de dün seyir halindeki hafif ticari aracın arka bağlantı parçalarına tutunan çocuk, bu şekilde yolculuk yaptı. Zaman zaman dengesini kaybeden çocuğun tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin tepkisini çekti. Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen çocuğun, canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Tehlikeli Yolculuk: Çocuk Ticari Araca Tutundu - Son Dakika
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