TEI Tesislerinde Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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TEI Tesislerinde Yangın Kontrol Altında

TEI Tesislerinde Yangın Kontrol Altında
22.07.2026 01:55
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Eskişehir'deki TEI tesislerinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tesislerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurgularken, tesis içinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'in Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEI tesislerinde henüz netleşmeyen bir nedenle yangın çıktı. İmalat bölümündeki bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve yanıcı maddelerin tutuşması sonucu başladığı iddia edilen alevlere ekipler karadan hızla müdahale etti. İhbar üzerine fabrika çalışanları güvenli şekilde tahliye edilirken; bölgeye itfaiye, AFAD, ESGAZ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme operasyonuna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan iki ekip de karadan destek verdi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Soğutma çalışmaları tesis içinde sürüyor

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından herhangi bir hava müdahalesine gerek kalmadığı belirtildi. Ekipler çalışmalarını fabrika içerisinde soğutma ve duman tahliyesi odaklı olarak sürdürüyor.

"Kritik projeler aksamadan ilerleyecek"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki TEI yerleşkemizde meydana gelen yangın, ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmaları ile olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir."

Görgün, milli projelerin aksamayacağını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TEI ailemiz, ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir. Bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız. Başta TEI ailemiz olmak üzere tüm savunma sanayii ekosistemimize geçmiş olsun diyorum."

Yangının kesin çıkış nedeni, tesis içerisinde yürütülen teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Kaza, TEI, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEI Tesislerinde Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

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