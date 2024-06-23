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Tek katlı ev alev topuna döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Alev topuna dönen ev ile ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Başiskele ilçesi Mehmet Ağa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evi ve ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev küle döndü.

Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.