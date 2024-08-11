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Tek teker üstünde kilometrelerce ilerledi, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da bir motosiklet sürücüsü anayolda ön tekeri kaldırıp, kilometrelerce ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolcuğu kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa Mudanya Yolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi. Merkez istikametine doğru ilerleyen motosikletli tek teker üzerinde kilometrelerce ilerledi. Kendi canını da hiçe sayan sürücü trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.