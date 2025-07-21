Tek Tekerlek Üstünde Giden Sürücü Yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de tek teker üzerinde gidip hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yakalandı. Para cezası kesilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Bahçelievler'de motosikletle seyir halindeyken tek teker üstünde giderek akrobatik hareketler yapan ve trafiği tehlikeye atan sürücü kameraya yakalandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen sürücü E.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, akrobatik hareket yapmak, saygısızca araç kullanmak, kask kullanmamak suçlarından toplam 13 bin 420 TL para cezası kesilerek, sürücü belgesi iptal edildi. Şahıs hakkında ayrıca adli işlem yapılarak, soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL