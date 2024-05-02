Tekirdağ Çorlu'da apartmandan yayılan kötü kokuları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 1 haftadır haber alınamayan şahsın ikametinde cansız bedenine ulaştı.
Olay, Reşadiye Mahallesi Site Özer Sokak (Balat mevkii) üzerinde meydana geldi. Telefonla ulaşamadığı kiracısı İzzet Öztaş'ı ziyarete gelen ev sahibi, apartmana yayılan kötü kokudan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin merdivenli araç desteğiyle balkondan ikamete giren ekipler, evde yalnız yaşayan İzzet Öztaş'ı odasında yerde hareketsiz vaziyette buldu.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Öztaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Öztaş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ Çorlu'da Apartmandan Yayılan Kötü Kokuları Fark Eden Vatandaşların İhbarı Üzerine Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika
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