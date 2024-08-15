Tekirdağ Çorlu'da komşular arasında kafa kafaya çarpışan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da komşular arasında kafa kafaya çarpışan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ Çorlu\'da komşular arasında kafa kafaya çarpışan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, iki komşu arasında kafa kafaya çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15.08.2024 10:25
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Tekirdağ Çorlu'da iki komşunun karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Şair Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı tarafından sokağa giriş yapan Melikşah T. idaresindeki 16 AC 6542 plakalı otomobil ile Sadık G.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Sadık G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da komşular arasında kafa kafaya çarpışan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da komşular arasında kafa kafaya çarpışan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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