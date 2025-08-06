Tekirdağ Çorlu\'da Otobüs ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da belediye halk otobüsü ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi'nde Otogar civarında meydana geldi. Eski Sanayi istikametinden çarşı istikametine seyreden N.S. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi halk otobüsü ile itfaiye istikametine seyreden K.M. yönetimindeki panelvan minibüs çarpıştı. Kazada otobüste bulunan yolcu E.N. (18) yaralandı. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ