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Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Salhane Sokak yol ayrımında meydana geldi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nden Salhane Sokağa dönüş yapan E.K. idaresindeki 59 B 4810 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.T.'nin kullandığı elektrikli bisitlet çarpıştı.

Kaza sonrası sürücü M.T. ve arkasında bulunan oğlu T.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ