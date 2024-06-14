Tekirdağ Çorlu'da Otomobil ile Elektrikli Bisikletin Karıştığı Kazada Baba ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Otomobil ile Elektrikli Bisikletin Karıştığı Kazada Baba ve Oğlu Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Salhane Sokak yol ayrımında meydana gelen kazada, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada baba ve oğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

14.06.2024 09:09
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Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Salhane Sokak yol ayrımında meydana geldi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nden Salhane Sokağa dönüş yapan E.K. idaresindeki 59 B 4810 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.T.'nin kullandığı elektrikli bisitlet çarpıştı.

Kaza sonrası sürücü M.T. ve arkasında bulunan oğlu T.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Otomobil ile Elektrikli Bisikletin Karıştığı Kazada Baba ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da Otomobil ile Elektrikli Bisikletin Karıştığı Kazada Baba ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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