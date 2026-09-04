Tekirdağ Çorlu'da otomobil tırın önüne kırdı, facia kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolsüz dönüş yapan otomobil, Ergene istikametine giden tırın önüne kırdı. Tır şoförünün dikkatli manevrası sayesinde kıl payı önlenen kaza anları araç kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişindeki bölünmüş yolda, kontrolsüz dönüş yaparak tırın önüne kıran otomobil nedeniyle facianın eşiğinden dönülen anlar araç kamerasına yansıdı.
Ali Osman Çelebi Bulvarı bağlantı yolundan çevre yolundaki bölünmüş yola geçiş yapan otomobil ile Ergene istikametine seyreden bir tır feci bir kaza tehlikesi atlattı. Tır şoförünün dikkatlice manevra yapması sonrası otomobil sürücüsü faciayı kıl payı atlattı.
O anlar ise bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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