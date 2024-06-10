Tekirdağ Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 parça metamfetamin, 15 parça eroin, sentetik kannobinoid üretiminde kullanılan tütün ve kimyasal sıvılar ile birlikte bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

10.06.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan saha çalışmalarında Çorlu İlçesinde 1 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 parça halinde metamfetamin, 15 parça eroin, 3 parça halinde 1 kilogram 200 gram gelen sentetik kannobinoid üretiminde kullanılan tütün ve sentetik kannobinoid üretiminde kullanılan A-M Kimyasal sıvı ve aseton, 18 adet uyuşturucu maddelerden captagon maddesi, 2 adet uyuşturucu extacy, 3 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet şarjör ve 4 adet tabanca fişeği, Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 275 TL ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan işlem yapılırken, Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden tutuklandı. Diğer şahıs ise Adli Kontrol şartıyla serbest kaldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Operasyon, Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:54:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement