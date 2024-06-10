Tekirdağ Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan saha çalışmalarında Çorlu İlçesinde 1 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 parça halinde metamfetamin, 15 parça eroin, 3 parça halinde 1 kilogram 200 gram gelen sentetik kannobinoid üretiminde kullanılan tütün ve sentetik kannobinoid üretiminde kullanılan A-M Kimyasal sıvı ve aseton, 18 adet uyuşturucu maddelerden captagon maddesi, 2 adet uyuşturucu extacy, 3 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet şarjör ve 4 adet tabanca fişeği, Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 275 TL ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan işlem yapılırken, Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden tutuklandı. Diğer şahıs ise Adli Kontrol şartıyla serbest kaldı. - TEKİRDAĞ