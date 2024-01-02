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Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi girişinde bir kişi, silahlı saldırıya maruz kaldı ve yaralandı. Olay, Çiçek Caddesi Girişi Borsa Meydanı mevkiinde gerçekleşti. Geri dönüşüm tesisine atık boşaltmak için gelen M.C. (33), yol üzerindeki bir şahsın silahlı saldırısına hedef oldu. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın M.C.'nin husumetlisi olduğu iddia edildi.

Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi\'nde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
02.01.2024 - 17:00,
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Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi girişinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Çiçek Caddesi Girişi Borsa Meydanı mevkiinde meydana geldi. Atık boşaltmak için geri dönüşüm tesisine gelen M.C. (33), yoldan geçen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kaçan saldırganın M.C.'nin husumetlisi olduğu öne sürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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