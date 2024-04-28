Tekirdağ'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ\'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin ülke dışına çıkarılacağı tespit edildi. Bir eve yapılan baskında 11 Suriye ve 1 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan takip sonucunda 4 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakalandı. Toplamda 16 kaçak göçmenle ilgili işlem başlatıldı.

28.04.2024 21:13
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 16 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaret ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, ülkeye yasadışı yollarla getirilen düzensiz göçmenlerin ülke dışına çıkarılacağı tespit edildi. Ekiplerce bir eve yapılan baskında 11 Suriye ve 1 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri almak amacıyla adrese gelen ve jandarma ekiplerini fark edince olay yerinden kaçan araç yapılan takip sonrasında durdurulurken, araç sürücüsü kaçtı. Araçta 4 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakalandı. Yakalanan toplam 16 kaçak göçmenle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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