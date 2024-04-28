Tekirdağ\'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 16 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaret ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, ülkeye yasadışı yollarla getirilen düzensiz göçmenlerin ülke dışına çıkarılacağı tespit edildi. Ekiplerce bir eve yapılan baskında 11 Suriye ve 1 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri almak amacıyla adrese gelen ve jandarma ekiplerini fark edince olay yerinden kaçan araç yapılan takip sonrasında durdurulurken, araç sürücüsü kaçtı. Araçta 4 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakalandı. Yakalanan toplam 16 kaçak göçmenle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ