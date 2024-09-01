Tekirdağ'da 3 ayda 50 fabrika yandı: Sanayi yangınları ürpertici boyuta ulaştı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 3 ayda 50 fabrika yandı: Sanayi yangınları ürpertici boyuta ulaştı

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Tekirdağ'da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen yangınlar, bölgedeki sanayi sektörünü derinden sarsarak ciddi ekonomik zararlara yol açtı. Son üç ay içinde yaklaşık 50 fabrika alevlere teslim olurken, bu yangınlar bölgedeki sanayinin kırılgan yapısını ve yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

01.09.2024 10:42
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Tekirdağ'da 3 ayda 50 fabrika yandı: Sanayi yangınları ürpertici boyuta ulaştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen yangınlar, bölgedeki sanayi sektörünü derinden sarsarak ciddi ekonomik zararlara yol açtı. Son üç ay içinde yaklaşık 50 fabrika alevlere teslim olurken, bu yangınlar bölgedeki sanayinin kırılgan yapısını ve yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'ın sanayi bakımından en yoğun bölgelerinde art arda meydana gelen fabrika yangınları, üretim ve istihdam açısından ciddi kayıplara yol açtı. Yangınlar nedeniyle büyük tesisler tamamen kullanılamaz hale geldi. Özellikle geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu bazı fabrikalarda meydana gelen yangınlar, bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.

Yangınların sebepleri henüz net olarak belirlenememiş olsa da, birçok yangının fabrikalarda bulunan kimyasal maddeler dolayısıylae hızla yayıldığı düşünülüyor. Bu maddelerin, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ve yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirdiği itfaiye raporlarında da belirtiliyor.

Çok sayıda fabrika tamamen küle döndü

Tekirdağ itfaiyesi, bu yangınlara müdahale ederken büyük zorluklarla karşılaştı. Özellikle bazı sanayi bölgelerinde itfaiye istasyonlarının bulunmaması, yangınların büyümesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangın bölgelerine ne kadar kisa zamanda ulaşsa da yangının hızla büyümesi ve alevlerin yayılma hızının yüksek olması sebebiyle birçok fabrika tamamen küle döndü.

OSB'lerdeki yangın güvenliği eksiklikleri

Yaşanan bu yangınlar, Tekirdağ il genelindeki 13 organize sanayi bölgesinde yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri de ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, bazı fabrikaların yangın önleme ve müdahale sistemlerinin yetersiz olduğu tespit edildi. Bu durum, benzer felaketlerin tekrar yaşanma riskini artırıyor. Özellikle OSB içinde itfaiye ekiplerinin yetersizliği, yangınların büyümesine sebep olan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Son olarak, Hayrabolu'daki OSB'de meydana gelen yangında iki fabrikada ciddi boyutta hasar oluştu. Yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu bu bölgede, yangının büyümesi nedeniyle milyonlarca liralık zararın meydana geldiği belirtildi. Yangın sonrası yapılan değerlendirmelerde, OSB'lerin yangın güvenliği konusunda daha fazla yatırım yapması gerektiği vurgulandı.

Tekirdağ sanayisinin geleceği ve alınması gereken önlemler

Uzmanlar, yangınların önlenmesi ve sanayinin geleceğinin korunması için ciddi önlemler alınması gerektiği konusunda hemfikir. Fabrikalarda yangın güvenliği sistemlerinin güncellenmesi, itfaiye ekiplerinin sanayi bölgelerinde daha etkin konumlandırılması ve çalışanlara yangın güvenliği eğitimi verilmesi öneriliyor. Ayrıca, fabrikaların bulunduğu bölgelerde daha sıkı denetimler yapılması gerektiği de belirtiliyor.

Tekirdağ'daki sanayi yangınları, sadece bölgedeki sanayiciler için değil, Türkiye'nin genel sanayi politikaları için de bir uyarı niteliği taşıyor. Bölgedeki yangın güvenliği açıklarının kapatılması ve benzer felaketlerin önlenmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.

Fabrika yangınları sanayiciyi etkilediği gibi fabrikada çalışan yüzlerce işçiyi de etkiliyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3-sayfa, Ekonomi, Güvenlik, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 3 ayda 50 fabrika yandı: Sanayi yangınları ürpertici boyuta ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3 ayda 50 fabrika yandı: Sanayi yangınları ürpertici boyuta ulaştı - Son Dakika
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