Tekirdağ'da 40 bin tonluk sahte analiz davasında duruşma 5 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 40 bin tonluk sahte analiz davasında duruşma 5 Şubat 2027'ye ertelendi

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Tekirdağ\'da 40 bin tonluk sahte analiz davasında duruşma 5 Şubat 2027\'ye ertelendi
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Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sahte analiz raporu davasında duruşma 5 Şubat 2027 saat 10.00'a ertelendi. Yaklaşık 40 bin ton mısır ve kanolaya ilişkin dosyada, aralarında kamu görevlileri ve iş adamlarının bulunduğu sanıklardan tutuksuz 2 kişi hazır bulundu.

Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan getirilen mısır ve kanola ürünlerine ilişkin sahte analiz raporları düzenlendiği iddiasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülen duruşmada, aralarında kamu görevlileri, gümrük müşavirleri ve iş adamlarının da bulunduğu sanıklardan tutuksuz 2 kişi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dosyada, Rusya ve Ukrayna'dan sahte evraklarla Türkiye'ye getirildiği öne sürülen yaklaşık 40 bin ton mısır ve kanolada GDO ve toksin tespit edilmesine ilişkin iddialar yer alıyor. Söz konusu ürünlerin analiz raporlarının usulsüz şekilde düzenlendiği iddiasıyla açılan davada, dosyanın teknik yönünün aydınlatılması amacıyla bilirkişi incelemesi de gündeme gelmişti.

Mahkeme heyeti, bugünkü duruşmada yargılamanın devamına ilişkin değerlendirmelerin ardından duruşmayı 5 Şubat 2027 saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 40 bin tonluk sahte analiz davasında duruşma 5 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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