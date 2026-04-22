Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması - Son Dakika
Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması

Tekirdağ\'da Asayiş Uygulaması
22.04.2026 00:55
Süleymanpaşa'da mahalle bekçileri, güvenlik için geniş çaplı asayiş denetimi yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mahalle bekçileri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Değirmenaltı bölgelsinde yapılan uygulamada çok sayıda kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri tarafından gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kafe, yurt ve sosyal alanların çevresinde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, şüpheli görülen kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Uygulama kapsamında toplam 187 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirilirken, ekipler çevrede bulunan araçları da durdurarak kontrollerde bulundu.

Bekçiler, vatandaşların huzur ve güvenliği için bölgede denetimlerini sürdürdü. Uygulama sırasında ekipler, kimlik kontrollerinin yanı sıra çevredeki alanlarda da güvenlik taraması yaptı. Özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde meydana gelebilecek muhtemel asayiş olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Yetkililer, benzer uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev başında olduklarını ifade etti. Mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen bu tür uygulamaların, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması açısından önemli rol oynadığı vurgulandı.

Vatandaşlar ise yapılan uygulamaların kendilerini daha güvende hissettirdiğini belirterek, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerin, bölgede güvenliğin artırılması açısından önemli olduğunu dile getiren vatandaşlar, uygulamaların devam etmesini istediklerini ifade etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda mahalle bekçileri, polis ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürerek suç ve suçlularla mücadeleye katkı sağlamayı sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması - Son Dakika

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

23:27
Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
23:14
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
23:13
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
22:52
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:39
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması - Son Dakika
