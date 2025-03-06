Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Tır Şoförü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ\'da Feci Kaza: İki Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da emniyet şeridinde kontrol yapan tır şoförü ezilerek hayatını kaybetti. Diğer sürücü de öldü.

06.03.2025 16:14
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Tekirdağ'da Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde emniyet şeridine park ettiği tırın arkasında kontrollerde bulunan şoförün ezilerek hayatını kaybettiği kazanın ardından diğer tır şoföründen de acı haber geldi.

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Avrupa Serbest Bölgesi'nden aldığı yükü İstanbul'a sevk eden Metin Maşalacı, kullandığı tırı emniyet şeridine çekti. Metin Maşalacı dorsenin arka kısmında kontrollerde bulunduğu sırada aynı yöndeki İdris Gökhan idaresindeki kamyon, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası kamyonla dorse arasında sıkışan Metin Maşalacı, feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyonda sıkışan sürücü İdris Gökhan ise itfaiye kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yaralı kurtarıldı.

Sürücü İdris Gökhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Feci Kaza: İki Tır Şoförü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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