Tekirdağ'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ\'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon, aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu kadınların Türkiye'ye getirilerek fuhuşa aracılık edildiği belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda para ve cep telefonları ele geçirildi.

15.02.2024 21:05  Güncelleme: 21:06
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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aylardır teknik ve fiziki takip altında olan fuhuş çetesi film gibi operasyonla çökertildi. Polis ekipleri müşteri kılığına girerek çete üyelerine operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirildiği ve şahısların belirli aralıklarla sosyal medya üzerinden reklam yayınlayarak fuhuşa aracılık yaptığını belirleyen ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla düzenledikleri operasyonda organizatör D.A. (48), yardımcısı olduğu iddia edilen Y.A. (21) ve Özbekistan uyruklu olduğu tespit edilen G.K. (23), O.K. (23), M.B. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 25 bin Türk Lirası ve 750 dolar ile 12 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhuşa teşvik edilen 2 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Fuhuş Çetesi Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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