Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 11 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 11 Kadın Kurtarıldı

Tekirdağ\'da Fuhuş Operasyonu: 11 Kadın Kurtarıldı

Tekirdağ'da masaj salonlarına yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı, 11 kadın kurtarıldı.

19.02.2025 11:26
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Tekirdağ'da masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 11 mağdur kadın kurtarıldı.

Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucu masaj salonlarında fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik 13 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 11 mağdur kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 570 TL, 2 bin 619 dolar, 665 euro ve yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 11 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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