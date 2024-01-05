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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, M.S. isimli şahsın üst aramasında 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve 0,5 gram esrar maddesi, Ü.H. isimli şahsın ise kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
05.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:22
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde Jandarma ekiplerince silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi de, M.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve 0,5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı.

Türkgücü Mahallesi'nde Ü.H. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 4 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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