Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonunda 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonunda 3 bin 480 kişi sorgulanırken, 9 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 37 aranan kişi de gözaltına alındı.

19.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulama ve düzenlenen operasyonlarda 3 bin 480 şahıs sorgulanırken 9 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca suç unsurlarına ve suçlulara göz açtırmamak için 169 personel ile Kızılpınar Dar Sokaklar Aranan Şahıslar Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. 'Zıpkın-1' adı verilen operasyonda 169 personel görev aldı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki operasyon ve uygulamada toplamda 3 bin 480 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda aranması olan 37 kişi yakalandı.

Ekiplerine operasyonunda 9 kaçak göçmende yakalandı.

Uygulamalarda 350 araçta sorgulanırken aranan 1 bir araç ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement