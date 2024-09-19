Tekirdağ\'da Kaçak İçki Operasyonu

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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: Her yer didik didik arandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekipleri, Marmaraereğlisi'nde üç şahsın evine düzenledikleri operasyonda kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Marmaraereğlisi'nde, Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahalleleri'nde gerçekleştirilen operasyonlarda, E.K., R.G. ve E.P. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada kaçak içki ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Aramada toplam 44 şişe viski, 17 şişe şarap, 25 litre kovada bira, çeşitli içki yapım malzemeleri ve ruhsatsız bir av tüfeği ile kuru sıkı tabanca bulundu. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.