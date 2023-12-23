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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonunda Büyük Ele Geçirme - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonunda Büyük Ele Geçirme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve tütün üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda, 519 paket gümrük kaçağı sigara, 150 kilo açık kıyılmış tütün, 37 bin 400 boş makaron, 173 bin 750 adet dolu makaron, 10 kilo nargile tütünü, 43 adet elektronik sigara, 52 adet elektronik sigara likiti, 85 adet TAPDK bandrolü, 200 adet sigara sarma kağıdı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi. Operasyon sonucunda 22 kişiye idari işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ\'da Kaçak Sigara Operasyonunda Büyük Ele Geçirme
23.12.2023 - 11:22,
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Tekirdağ polisi kaçak sigaraya yönelik yaptığı operasyonda tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonlarda 519 paket gümrük kaçağı sigara, 150 kilo açık kıyılmış tütün, 37 bin 400 boş makaron, 173 bin 750 adet satışa hazır dolu makaron, 10 kilo nargile tütünü, 43 adet elektronik sigara, 52 adet elektronik sigara likiti, 85 adet kesilmiş halde TAPDK bandrolü, 200 adet sigara sarma kağıdı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Olaylarda 22 şahsa idari işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonunda Büyük Ele Geçirme - Son Dakika


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