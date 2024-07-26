Tekirdağ'da Kaçak Sigara ve Cinsel Ürün Operasyonu: Binlerce Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Sigara ve Cinsel Ürün Operasyonu: Binlerce Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak sigara malzemesi ve cinsel ürün olmak üzere binlerce malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 152 bin adet makaron, 32 bin 900 gram kıyılmış tütün, 300 adet TAPDK bandrolü, 750 gram nargile tütünü, 7 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet elektronik sigara, 1 adet tütün doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 36 adet sigara sarma kağıdı ve 34 adet cinsel içerikli içecek ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.07.2024 11:06
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Tekirdağ'ın 3 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara malzemesi ve cinsel ürün olmak üzere binlerce malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 işyeri ve 5 ikamette yapılan aramalarda kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyonlarda 152 bin adet makaron, 32 bin 900 gram kıyılmış tütün, 300 adet TAPDK bandrolü, 750 gram nargile tütünü, 7 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet elektronik sigara, 1 adet tütün doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 36 adet sigara sarma kağıdı ve 34 adet cinsel içerikli içecek ele geçirildi.

Bu kapsamda 11 şüpheli hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Sigara ve Cinsel Ürün Operasyonu: Binlerce Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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