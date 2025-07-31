Tekirdağ\'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'da dün denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına helikopter de havadan destek veriyor.

Süleymanpaşa ilçesinde denize giren S.İ. (14) isimli çocuğun kaybolmasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri ikinci gününde devam ediyor. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ile Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri deniz yüzeyi ve su altını tararken, AFAD bünyesindeki 30 kişilik ekip de kıyı şeridinde karadan arama faaliyeti yürütüyor. Arama çalışmalarına helikopter de havadan destek vererek, denizi tarıyor. Arama çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 bot ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir bot aktif olarak görev yapıyor. Hem deniz hem kara unsurları koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Denizde kaybolan çocuğun ailesi ve yakınları ise sahilde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Tekirdağ Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da dünden bu yana bölgedeki çalışmaları titizlikle takip ediyor. - TEKİRDAĞ