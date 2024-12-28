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Tekirdağ'da Lağım İsyanı

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Çorlu'da sağanak yağışlar nedeniyle lağım suları bodrumları basan vatandaş çözüm bekliyor.

28.12.2024 10:26
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Tekirdağ'da vatandaşın lağım isyanı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, sağanak yağışlarda lağım suyu basan apartman bodrumu nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Eski Sanayi mevkiindeki Tekirdağ Caddesi sakini Serdal Sağkol, alt yapı sorunlarıyla ilgili yaşadıkları sorunları dile getirdi. Sağkol, şiddetli yağışlarda apartman bodrumunu lağım sularının bastığını, ağır kokudan rahatsızlık duyduklarını ve suyu tahliye etmekten bıktıklarını ifade etti.

Fabrika işçisi emekçi Serdar Sağkol, yaptığı açıklamada, "Sayın başkanlar sizden rica ediyoruz bu sorunumuzu halledin lütfen başka nereye başvuralım, sesimizi duyun artık kayıtlara bakın yıllarca ayda bir TESKİ'ye arıza bildiriminde bulunduk çoğu zaman cebimizden karşıladık.

Rögar ana kanal hattı boruları küçük olduğu için kaldırmıyor. Yağmur suları ile birleşen kanalizasyon gideri de tıkanınca binamızın bodrumunu lağım suları basıyor. TESKİ'yi arıyoruz ayda bir temizletiyoruz ama yağmur yağdığında biz yine perişan oluyoruz. Lağım kokusu yüzünden apartmanda duramıyoruz. Biz bu durumdan artık bıktık yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz. Vallahi de şikayet etmeye bıktık.

Burada çözüm önerimiz ne? Boru hattının yeniden değiştirilerek büyük boru takılıp sorun giderilebilir. Biz de bu dertten kurtulabiliriz. Sadece biz yokuz burada eski sanayi dükkanları da var. Mikroptan hasta olacağız, sonuçta biz de insanız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Lağım İsyanı - Son Dakika

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