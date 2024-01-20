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Tekirdağ'da öğretmen, öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da öğretmen, öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen evli ve bir çocuk babası eğitim danışmanı öğretmen tutuklandı. Öğrencilerin aileleri durumu okul yönetimine bildirerek suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ\'da öğretmen, öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
20.01.2024 - 12:14,
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Tekirdağ'da ders verdiği öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen eğitim danışmanı öğretmen tutuklandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğretmenlik yapan evli ve bir çocuk babası A.D. aynı zamanda üniversiteye hazırlık konularında öğrencilerine ücretli eğitim danışmanlığı yapıyordu. İddiaya göre, çalıştığı okulun öğrencilerine evinde yaşam koçluğu ve danışmanlık hizmeti veren A.D. öğrencilerine sarılıyordu. Durumu birbirine anlatan öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine de sarıldığını söyleyip durumu ailelerine anlattılar. Aileler durumu okul yönetimine anlatıp, öğretmen A.D. hakkında emniyete giderek suç duyurusunda bulundular.

A.D. çalıştığı okuldan uzaklaştırılırken, iddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da öğretmen, öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


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