Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

14.06.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Atatürk Caddesi ile Fatih Bulvarı kesişimindeki dönel kavşakta meydana geldi. Bulvar üzerinden ilerleyen 59 AIS 516 plakalı motosiklet dönel kavşaktan döndüğü sırada Atatürk Caddesi'nden dönel kavşağa doğru gelen E.A. kontrolündeki 22 HH 291 plakalı araca çarptı.

Kazanın etkisiyle yere düşen motosikletteki C.Ç. ve C.Y. yaralandı. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan şahısları ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnceleme, Tekirdağ, Kapaklı, trafik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Özel Eğitim Okullarına Sınırlama Getirildi Özel Eğitim Okullarına Sınırlama Getirildi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:20:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement