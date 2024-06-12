Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kurye yaralandı

3.Sayfa

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Kapaklı İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Pınar Bulvarı üzeri Merkez Cami karşısında meydana geldi. Pınar bulvarı üzerinde ilerleyen M.Ç. kontrolündeki otomobil ile Y.S.K. hakimiyetindeki 59 ABB 330 plakalı motosikletli kurye çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yere düşen motosikletli sürücü omzundan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihabarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan Y.S.K sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ