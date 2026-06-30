Tekirdağ\'da Sahil Güvenliği için Huzur Uygulaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 6 kilometrelik sahil bandında geniş kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Değirmenaltı Kumsalı'ndan Alkaya Sahili'nin bitim noktasına kadar uzanan denetimlerde 600 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Yunus Polis Timleri ile çok sayıda polis ekibi katıldı. Sahil güzergahının giriş ve çıkış noktalarında kontrol noktaları oluşturulurken, araçlar tek tek durdurularak denetlendi.

Denetimler yalnızca kara yoluyla sınırlı kalmadı. Deniz Polisi ekipleri de kıyı şeridi boyunca devriye atarak uygulamaya denizden destek verdi. Ekipler, uygulama kapsamında Alkaya Sahili'nde bulunan metruk binaları da tek tek kontrol etti. Şüpheli kişilerin bulunabileceği değerlendirilen metruk yapılar detaylı şekilde aranırken, çevrede kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Değirmenaltı ve Alkaya sahillerinin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında çok sayıda araç durdurularak sürücülerin evraklarıda incelendi, araçlarda arama yapıldı. Yol boyunca devam eden uygulamalarda vatandaşların kimlik sorguları gerçekleştirilirken, kamu düzenini bozabilecek unsurlara karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ