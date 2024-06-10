Tekirdağ'da sahte jandarmaya operasyon

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Tekirdağ'da jandarmadan sahte jandarmaya operasyon

Sahte jandarmanın sürücüye zorluk çıkardığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 'Jandarma Teşkilatının İmajını ve Kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen" paylaşımlar yaptığı ve kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları durdurduğu öne sürülen şüpheli yakalandı. Sahte jandarmanın bir sürücüye zorluk çıkardığına ilişkin görüntüler anbean kameralara yansıdı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek sanal devriye faaliyeti esnasında, Çorlu İlçe Jandarna Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Karakol Komutanlığı ile birlikte Sosyal Medya Platformunda "Jandarma Teşkilatının İmajını ve Kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen" paylaşımlar yaptığı ve kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları durdurduğu iddia edilen V.A. isimli şahsa operasyon düzenlendi.

Sahte jandarma kamerada

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs şüpheli sıfatı ile ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan sahte jandarmanın bir aracı durdurarak aracın sürücüsüne zorluk çıkardığı anlar da anbean kameralara yansıdı.