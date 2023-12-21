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Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarda 20 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 78.33 gram eroin uyuşturucu madde, 124 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 lira ele geçirildi.

Tekirdağ\'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
21.12.2023 - 10:52,
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Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarda 20 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlilerince suçları önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Son bir haftada Tekirdağ İl geneli yapılan uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 78.33 gram eroin uyuşturucu madde, 124 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 lira ele geçirildi.

Uygulamalarda 20 şahıs yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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