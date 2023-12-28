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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlediği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirdi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız bir tabanca ve fişekler de bulundu.

Tekirdağ\'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu
28.12.2023 - 11:33,
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.

Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi. Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kenevir ve esrar operasyonu - Son Dakika
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