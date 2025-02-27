Tekirdağ'da Trafik Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası Davası Devam Ediyor

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Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazanın sanığı Enis Demirkıran yargılanıyor, duruşma ertelendi.

27.02.2025 15:15
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Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazada sürücünün yargılanması sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anne ve kızının hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Enis Demirkıran, kazada hayatını kaybeden Safiye ve Refiye Erden'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık Enis Demirkıran savunmasında, kazadan önce az miktarda alkol aldığını, hızının yüksek olmadığını öne sürdü. Trafik ışığının sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçebileceğini düşündüğünü ancak o anda yola çıkan araca çarptığını belirtti. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden sanık, mahkemeden tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Trafik Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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