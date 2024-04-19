Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 6 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 6 kişiyi yakaladı

Tekirdağ\'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 6 kişiyi yakaladı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 6 kişi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalandı. Çorlu, Kapaklı, Malkara, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 283 gram bonzai, 115 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 45 adet sentetik ecza hapı, 5 adet uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 394 adet sentetik hap, 1 adet muşta, 1 adet av bıçağı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu, bin 340 TL suçtan elde edilen para, uyuşturucu öğütme aparatı ve 100 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

19.04.2024 10:06
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde M.A.S. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 283 gram bonzai, 1 adet muşta, 1 adet av bıçağı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu ve bin 340 TL suçtan elde edilen para, ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesinde M.Ç. ve F.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 115 gram Bonzai, 3 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 45 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Malkara Hacıevhat Mahallesinde T.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesinde O.E. isimli şahsın aracında yapılan aramada 2 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, 100 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Hayrabolu Çene Mahallesi kavşağında durdurulan H.K. isimli şahsın aracında, 394 adet sentetik hap ele geçirildi.

Toplamda 6 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 6 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede 6 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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