Tekirdağ\'da yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde durdurulan bir araçta bulunan İ.K. ve B.Ş. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrolde, 5,5 gram metamfetamin, 0,5 gram eroin ele geçirildi.

Kapaklı'nın Pınarça ve Bahçeağıl mahallelerinde ise D.İ. ve E.T. isimli şahısların evinde, iş yerinde ve aracında yapılan arama sonucu, 23 gram esrar, 1,5 gram eroin ve bin 800 TL para ele geçirildi.

Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde durdurulan araçta şoför S.T. isimli şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada yarım adet uyuşturucu hap ve 1.31 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu'nun Türkgücü Mahallesi'nde icra edilen faaliyette durdurulan araçta, İ.E., A.D.K., ve İ.K. isimli şahısların üzerinde 1 paket çarşaf ve 1 adet grinder esrar öğütücü değirmen aparatı, 1 paket çarşaf (sarma kağıdı) ve 1 adet esrar öğütücü değirmen aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ