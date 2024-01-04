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Tekirdağ'da yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında bazı şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan işlem yapıldı, diğer şahıslar ise uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi
04.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:55
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Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda 6 kişi yakalanırken, olayda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde bir araç ve Çorlu ilçesinde 2 adreste yapılan aramada 1010 sentetik ecza hap, 379 gram skunk maddesi, 4,3 gram metamfetamin maddesi, 0,4 gram Eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili F.A. Ö.Ö., M.A ve N.K. isimli şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan işlem yapıldı. S. F. ve Ş.B isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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