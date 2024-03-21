Tekirdağ"ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, ormanlık alanda uyuşturucu zulası ele geçirildi.
Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Hafızlar Sokak Necmettin Erbakan Çocuk Parkı'nda meydana geldi. E.D. isimli şahıs, O.D. isimli şahsa uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Uyuşturucu satıcısı şahsın üzerinde yapılan aramalarda 3,66 gram eroin ele geçirildi. Şahsın ikametinde de arama yapan ekipler, 8,18 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edinildiği değerlendirilen 4 bin 610 lira para ele geçirdi.
Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu E.D. isimli şahsın ormanlık alanda kavanoz içerisinde toprağa uyuşturucu gömdüğü belirlendi. Ormanlık alanda arama yapan ekipler 38 adet folyoya sarılı 39,33 gram eroin ele geçirdi.
Uyuşturucu satıcısı E.D. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı, Ormanlık Alanda Zula Bulundu - Son Dakika
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi olan Zeliha A'yı öldüren Hüseyin A'nın yargılanmasına başlandı. Sanık, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek cinayeti savundu. Maktulün ailesi ise sanığın iftira attığını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 218 bin 450 TL para cezası kesildi, şahıslar gözaltına alındı. Dövüştürülen horozlar ise veteriner hekim kontrolü sonrası Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförünün, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kavga sırasında minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Barcelona'da tecavüz suçundan hapis yatan Dani Alves'in kefaletle serbest bırakılmasının ardından eşi Joana Sanz, Instagram hesabını kapattı. Alves'in serbest bırakılma kararı, avukatının talebi üzerine alındı. Joana'nın hesabını kapatmasının sebebi ise eski kocasının ona yazdığı mektubu yanlışlıkla paylaşması oldu.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 58 ayrı suçtan aranan S.E. yakalandı. S.E'nin suç kayıtları arasında nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. ve Y.A. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üst ve ev aramalarında 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısı ise 49 olarak belirlendi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, A.T., M.A. ve E.C. isimli üç şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 56 parça halinde satışa hazır 50.36 gram esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap ve 23 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.
Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E. tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir koyun ise telef oldu. Olay, Ankara-Çubuk yolunda meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce otomobile çarptı, ardından yol kenarına devrildi. Şoför, kafasını kamyonun ön camına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Telef olmaktan kurtulan koyunlar başka bir kamyona transfer edildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili tutanak tuttu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan bir şahıs ile bisiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan İ.H.A. ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi M.C.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmenin yakınında bulunan okullardaki öğrencilere kaçak sigara sattığını tespit etti. Ekipler, işletme sahibine idari para cezası uyguladı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?