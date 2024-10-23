Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı bölgelerde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik kontrollerde çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde yapılan aramalarda sentetik hap, bonzai, silah ve kaçak alkol ele geçirildi. Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde O.A. ve M.P. isimli şahısların üzerinde 35 gram bonzai bulunurken, Kapaklı'da T.S. isimli şahsın üst aramasında 4 gram bonzai ele geçirildi. Şarköy'de ise K.K. isimli şahsın aracında yapılan kontrolde 37 adet sentetik hap bulundu. Ayrıca, Çorlu'da M.Y.'nin evinde yapılan aramalarda silahlar ve el yapımı alkol ele geçirildi. - TEKİRDAĞ