Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Ele Geçirilen Malzemeler

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu, silah ve tütün malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde M.S., M.K., B.Ö., M.T., K.T., M.A. ve A.Y. isimli şahısların evinde yapılan arama sonucunda; 128 gram bonzai, 1 adet tabanca ve 6 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde H.T. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde U.K. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda; 48 adet pet bardak içerisinde filizlenmeye bırakılmış kenevir, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet kenevir çimlendirme kabı, 1 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde Ş.K. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 8 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 150 gram ağırlığında içerisine esrar maddesi olabileceği değerlendirilen tütün, 600 ml plastik şişe içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

Şarköy ilçesi İğdebaglari Mahallesi'nde de Ü.T. isimli şahsın aracında yapılan aramada, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 8,6 kilogram tütün, 600 adet boş makaron, 8 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Toplamda 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ