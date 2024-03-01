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Tekirdağ'da yağma ve tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Para verip senet yaptılar, senetleri ödeyemeyince tehdit ettiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların para talebine karşılık yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdur şahısları tehdit ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince nitelikli yağma ve tefecilik suçlarıyla ilgili operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde hile ve tehdit ile vatandaşlardan maddi menfaat elde ettikleri, ekonomik zorluk yaşayan ve para talebi ile gelen şahısları yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayan mağdur şahısları tehdit ettikleri iddia edilen şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, 45 adet fişek, 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda toplamda şüpheli 10 şahıs yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilirken, diğer 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.