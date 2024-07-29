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Tekirdağ'da yangında çöken fabrika küle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi'nde bulunan Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında Başok Plastik Kimya isimli fabrika, patlamaların etkisiyle çökerek tamamen küle döndü. Yangın, Başok Plastik Kimya'dan başlayarak Sert Plastik isimli fabrikaya da sıçradı.

Hayrabolu organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Başok Plastik Kimya isimli fabrikada sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangında, fabrikanın üretimini yaptığı kimyevi basınçlı tüpler, yangının etkisiyle bomba gibi fırlayarak yan tarafta bulunan fabrikaya da sıçradı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki fabrikaları tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen Başok Plastik Kimya fabrikası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sert Plastik fabrikasında ise ciddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.