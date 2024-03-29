Tekirdağ'da yapılan asayiş operasyonunda 44 kişi tutuklandı

Asayiş operasyonunda 44 kişi tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 44 kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suç unsurlarına geçit vermiyor. Ekiplerce il genelinde başta asayiş suçları olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 104 şahıs yakalandı.
Gerekli işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 44 kişi tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise akıllı cep telefonları, laptop bilgisayar, flash bellek, sim kartları ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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