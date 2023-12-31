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Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 14 kişiyi uyuşturucu ticareti suçundan tutukladı. Operasyonlarda 500 gram çeşitli türde uyuşturucu madde, sentetik ecza haplar, silahlar ve para ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama
31.12.2023 - 12:17,
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Tekirdağ'da polis ekipleri yılbaşı öncesi uyuşturucuya yönelik yaptıkları çalışmalarda 14 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri çerçevesinde faaliyetlerini sıklaştırdı.

Denetim ve faaliyetlerde toplam 92 olaya müdahale edilerek 500 gram çeşitli türde uyuşturucu madde ve bu maddeleri fişekleme ve paketlemede kullanılan malzemeler, 912 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet hassas terazi, 20 bin 265 TL para ele geçirildi.

Toplamda 115 şüpheli şahsa işlem yapılarak uyuşturucu ticareti suçundan 14 şahıs tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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