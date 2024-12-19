Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkili

Çorlu'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye düştü, sürücüler uyarıldı.

19.12.2024 23:28
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Tekirdağ'da yoğun sis

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Gece ve sabah saatlerinde yoğun sis, Çorlu'nun yanı sıra Ergene ilçesinde de etkili oldu. Özellikle Çorlu Çevre Yolu, Çerkezköy yolu ve Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlçe trafik ekipleri, sık sık ana arterlerde bulunarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücülerin yanı sıra yayaların da yola çıkarken dikkatli olması istendi. Polis ekipleri sık sık devriye atarak sokakları boş bırakmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika

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