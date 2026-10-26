Tekirdağ'da Yunus Polis Timleri Eski Otogar Yolu'nda şüpheli araçları denetledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yunus Polis Timleri Eski Otogar Yolu'nda şüpheli araçları denetledi

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Tekirdağ\'da Yunus Polis Timleri Eski Otogar Yolu\'nda şüpheli araçları denetledi
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Tekirdağ\'da Yunus Polis Timleri Eski Otogar Yolu\'nda şüpheli araçları denetledi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timleri, kent girişindeki Eski Otogar Yolu'nda uygulama yaptı. Uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilip GBT sorgulamaları yapıldı; otomobil ve motosikletler de denetlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timleri, kentin giriş noktalarından biri olan Eski Otogar Yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan uygulamada, şüpheli şahıslar ile araçlar kontrol edildi.

Tekirdağ'da huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında aranan şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirilirken, otomobil ve motosikletler de denetlendi.

Ekipler tarafından durdurulan araçların iç ve dış bölümleri kontrol edilerek sürücüler ve araçlarda bulunan şahıslar üzerinde incelemelerde bulunuldu. Motosikletlerin de dahil edildiği uygulamada, olası suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla kapsamlı kontroller yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerinin kent genelinde asayişin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaTekirdağGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yunus Polis Timleri Eski Otogar Yolu'nda şüpheli araçları denetledi - Son Dakika
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