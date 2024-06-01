Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ\'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

01.06.2024 02:20
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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil, önünde seyreden Burak Koç'un kullandığı 59 AIJ 108 plakalı otomobili solladı. Erdem Koç'un kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sercan Arıcan idaresindeki otomobil ve Burak Koç'un kullandığı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun kullandığı otomobili sollarken kazaya karışmış

Kazada ölen sürücü Erdem Koç'un, oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobili solamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çocuk, Çorlu, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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