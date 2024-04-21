Tekirdağ\'da \'Zıpkın-7\' Operasyonu: 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 'Zıpkın-7' operasyonu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 'Zıpkın-7' operasyonunda 4'ü kaçak göçmen olmak üzere 13 kişi yakalandı.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması ile Zıpkın-7 Operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon ve uygulamalarda 582 araç, 2 bin 48 şahıs sorgulandı.
Sorgulamalarda 9 aranan şahıs, 1 haciz yakalamalı araç, 14 gram bonzai, 2 adet hap, 4 kaçak göçmen yakalandı.
Uygulamada 11 şahsa 96 bin 887 trafik para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.
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