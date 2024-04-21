Tekirdağ'da 'Zıpkın-7' Operasyonu: 4 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Zıpkın-7' Operasyonu: 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 'Zıpkın-7' operasyonunda, 4'ü kaçak göçmen olmak üzere toplam 13 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 582 araç ve 2 bin 48 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 9 aranan şahıs, 1 haciz yakalamalı araç, 14 gram bonzai ve 2 adet hap ele geçirildi. Ayrıca, 11 kişiye toplamda 96 bin 887 trafik para cezası kesilirken, 5 araç trafikten men edildi.

21.04.2024 15:49
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Tekirdağ'da 'Zıpkın-7' operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 'Zıpkın-7' operasyonunda 4'ü kaçak göçmen olmak üzere 13 kişi yakalandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması ile Zıpkın-7 Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon ve uygulamalarda 582 araç, 2 bin 48 şahıs sorgulandı.

Sorgulamalarda 9 aranan şahıs, 1 haciz yakalamalı araç, 14 gram bonzai, 2 adet hap, 4 kaçak göçmen yakalandı.

Uygulamada 11 şahsa 96 bin 887 trafik para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ\'da \'Zıpkın-7\' Operasyonu: 4 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 'Zıpkın-7' Operasyonu: 4 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Zıpkın-7' Operasyonu: 4 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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