Tekirdağ Emniyeti ruhsatlı silah sahiplerine çocuk güvenliği için uyarı yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ Emniyeti ruhsatlı silah sahiplerine çocuk güvenliği için uyarı yaptı

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Tekirdağ Emniyeti ruhsatlı silah sahiplerine çocuk güvenliği için uyarı yaptı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, ruhsatlı silah sahiplerini silahlarını kilitli ve güvenli yerlerde muhafaza etmeleri konusunda uyardı. Çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini önlemek için mevzuat yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini önlemek ve yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçmek amacıyla ruhsatlı silah sahiplerine güvenlik çağrısında bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, silahların kilitli ve güvenli yerlerde muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekildi. Silah sahiplerinin, çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara ulaşmasını engellemek için gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.

" Güvenlik, sorumlulukla başlar"

Emniyet Müdürlüğü'nün bilgilendirmesinde, silah ruhsatı sahiplerinin mevzuattan doğan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Silah güvenliğinin sağlanmasının muhtemel kazaların ve istenmeyen olayların önlenmesinde önemli rol oynadığı belirtilen çağrıda, "Silah güvenliği hayat kurtarır" mesajı verildi.

Yetkililer, silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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