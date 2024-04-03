Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ile park halindeki panelvan aracın karıştığı kazada 24 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş girişinde meydana geldi. Bakkallara ekmek götüren panelvan aracın Lüleburgaz istikametine seyrederken lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsü tarafından emniyet şeridine park edildi. Bu sırada aynı istikamete seyreden ve askeri personeli taşıyan Uzman Çavuş Yılmaz Doğan yönetimindeki 59 ABN 674 plakalı araca, işçileri taşıyan Hikmet Balcı idaresindeki 59 S 1747 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Askeri personelin de aralarında bulunduğu 24 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Marmaracık Mahallesi ile Ulaş Mahallesi arasında Edirne istikametine yaklaşık 2 saat yoğun araç kuyruğu oluştu. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü ile askerleri taşıyan minibüsün karıştığı kazada 24 kişi yaralandı - Son Dakika
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 17 yaşındaki genç, kullandığı motosikletle direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada genç sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Avcılar'da bir özel halk otobüsü şoförü, önünde yaşanan kaza sonrası kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün içerisine kadar giren saldırganlar, şoför Tahir Atakum'u tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olacağını belirtti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi arama çalışmaları sürüyor.
Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde LPG yüklü tankerin arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tahıl yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.
Nazilli'de faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri, polis haftasını kutlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek sorularını cevapladı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Emniyet Hizmetlerinde kullanılan araçları tanıtan ekipler, minik öğrencilere polislik mesleği ve görev alanları hakkında bilgi verdi.
Şırnak Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırlarını kapsamaktadır.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hasta taşıyan bir panelvan aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahla tehditlerde bulunan A.İ'nin evinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, av tüfeği, 15 şarjör ve 171 mermi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmaya teslim edildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 2 sığınakta patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar imha edildi.
Yalova kent merkezinde bir şahsın çırılçıplak şekilde sokaklarda dolaşması vatandaşları şaşırttı. Olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Bursa'nın Gündoğdu Köyü'nde ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Öner, mahkemeden 'Kasten orman yakmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira ceza aldı. Yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?